Kopschoppers Highstreet naar Nederlandse rechtbank

Hoogstraten - De rechter in Breda velt over enkele maanden een vonnis voor drie personen die een bezoeker van discotheek Highstreet in Hoogstraten op straat aanvielen. Dat kan omdat daders en slachtoffers Nederlanders zijn.

De feiten deden zich voor in de nacht van 26 op 27 december 2015. In een filmpje dat een getuige met zijn gsm had gemaakt, is te zien hoe drie jongeren iemand slaan en stampen die op de Sint-Lenaartseweg ligt. De politiezone Noorderkempen kon de daders identificeren. Het ging om drie Nederlanders die nu 19, 20 en 24 jaar oud zijn. “Het parket van Turnhout heeft gevraagd dat we het dossier overnemen”, zegt woordvoerder Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. “Dat lijkt vreemd omdat de vechtpartij in België is gebeurd. Maar omdat zowel de daders als het slachtoffer Nederlanders zijn, vormt dat juridisch geen probleem. De verdachten zijn nog jong. Bij een veroordeling tot bijvoorbeeld een werkstraf kunnen we ze beter opvolgen dan dat ze in België een straf krijgen. Het drietal wordt gedagvaard voor poging tot doodslag.”

De aanleiding voor het kopschoppen zou zijn dat het slachtoffer in de discotheek enkele vrouwen had lastiggevallen. De juiste omstandigheden worden op de zitting toegelicht. Een datum voor de behandeling van het dossier is er nog niet.