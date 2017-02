Hangar 26&27 wordt dubbel zo groot als ontmoetingscentrum

Antwerpen - De verbouwingswerken aan Hangar 26&27 op het Antwerpse Eilandje zijn al een tijdje bezig, maar worden nu ook zichtbaar langs de buitenkant. In 2019 moet de hangar met een nieuw- en bijbouw dubbel zo groot worden. “We willen het gebouw openstellen voor de Antwerpenaar”, klinkt het.

Achttien jaar geleden was het architect Chris Poulissen die de invulling van Hangar 26&27 op zich nam, toen nog met de gedachte dat het gebouw vijftien jaar later tegen de vlakte zou moeten gaan. Maar de opvallende infrastructuur blijft en breidt zelfs nog spectaculair uit onder leiding van Poulissen. Onderaan de hangar wordt een volledig nieuwe tussenverdieping gemaakt, de parking onderaan wordt een binnenparking en ook bovenop het gebouw wordt nog een verdieping gezet. Ten noorden van de bestaande infrastructuur wordt nog een volledige nieuwbouw gebouwd zodat de totale oppervlakte van Hangar 26&27 ongeveer verdubbelt.

Op de nieuwe tussenverdieping komt een grootschalig horecaproject. “We denken daarvoor aan een soort van markthal voor verschillende ondernemers uit de horeca. Het zou een soort foodmarket kunnen zijn, maar dan uitgebreider. Zo zien we er ook mogelijkheden tot workshops en evenementen. Het moet een plaats worden waar zowel de gebruikers van het gebouw als particulieren kunnen samenkomen, een ontmoetingsruimte.” In de nieuwbouw is er plaats voor een auditorium voor zeshonderd personen en een feestzaal waar meer dan duizend personen aan tafel kunnen gaan.

Het hele project moet uiteindelijk in 2019 volledig klaar zijn.