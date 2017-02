Lichaam asielzoeker opgegraven om doodsoorzaak te onderzoeken

Het gerecht in Turnhout onderzoekt al bijna een jaar de dood van een 47-jarige asielzoeker uit het opvangcentrum in Weelde. Het lichaam van de Syriër werd enkele dagen na zijn dood zelfs opgegraven.

Samen met een landgenoot en drie Irakezen was Nasri M. (47) op 12 maart 2016 naar de boerderij van Paul Bruurs (63) op de Lusthoven in Arendonk geweest. De man werd na een ritje op een paard onwel en werd door Bruurs terug naar het intussen opgedoekte asielcentrum gebracht. “Ik heb het slachtoffer zelf nog proberen te reanimeren, maar het is niet gelukt”, zei de toenmalig centrumdirecteur toen.

Enkele dagen later kreeg de politie een tip dat er mogelijk meer aan de hand was. Was de asielzoeker eerder betrokken bij een vechtpartij op het erf? Op bevel van de onderzoeksrechter werd het lichaam, dat begraven lag in Turnhout, opgegraven. Het slachtoffer had gebroken ribben en inwendige verwondingen.

“Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen onbekenden. Het lichaam is inderdaad opgegraven geweest voor een autopsie”, zegt Inge Delissen, woordvoerster van het parket in Turnhout. “De doodsoorzaak is nog steeds niet bekend en de omstandigheden van het overlijden worden nog verder onderzocht.”

Tegen Paul Bruurs is door de politiediensten proces-verbaal opgesteld voor schuldig verzuim. “De agenten beweren dat ik de man als een lading zand uit mijn auto heb gekieperd bij het opvangcentrum en ben vertrokken. Maar dat klopt niet”, zegt Bruurs. “Ik heb gehandeld als een goede huisvader. Ik kan een nagel in een plank slaan, maar ik ben geen dokter. Ik heb alles in het werk gesteld om de onfortuinlijke Syriër zo snel mogelijk naar Weelde Depot te brengen. Daar zou hij de nodige medische zorgen krijgen. Ik ben pas vertrokken nadat de ambulanciers tegen de omstaanders hadden geroepen: Weg iedereen!”