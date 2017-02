Verdachte van moord Kevin Castro uitgeleverd aan België

Antwerpen - José Guillermo Mora (29) is vanuit Spanje aan ons land uitgeleverd. Hij wordt verdacht van een moord in 2014 op de Suikerrui: Kevin Castro (26) werd toen doodgestoken. De verdachte verschijnt vandaag voor de eerste keer voor de raadkamer in Antwerpen.

Wat een gezellig avondje uit moest worden, draaide in de nacht van 3 op 4 oktober 2014 uit op een drama. De 26-jarige Kevin Castro, een Antwerpenaar met Ecuadoraanse roots, bracht die nacht met zijn ex-vriendin een bezoek aan danscafé Cuba Bella in de Grote Pieter Potstraat. Toen hij de zaak rond 3.30u verliet, ging de Dominicaan José Guillermo Mora hem achterna. Op de Suikerrui kwam het tot een schermutseling waarbij enkele mannen hun broekriemen gebruikten om klappen te kunnen uitdelen. José Guillermo Mora liet zich niet doen en haalde met een mes uit. Hij stak Kevin Castro recht in het hart. Hulpdiensten brachten de twintiger met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

De dodelijke steekpartij werd geregistreerd door bewakingscamera’s. Daarop was te zien hoe José Guillermo Mora na de messteek wegvluchtte.

Onder de radar

Bijna een jaar bleef José Guillermo Mora onder de radar. Tot hij op 4 september 2015 werd opgepakt in de Spaanse hoofdstad Madrid, waar hij een handtasdiefstal zou gepleegd hebben. Omdat Spanje erop stond dat hij eerst zijn straf daar zou uitzitten, werd hij pas op 14 december 2016 uitgeleverd aan ons land. Vandaag verschijnt José Guillermo Mora voor het eerst voor de raadkamer in Antwerpen, die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

Over het motief voor de moord op Kevin Castro bestaan verschillende versies. José Guillermo Mora zou een oogje op Kevins ex gehad hebben en kon niet verdragen dat ze nog contact met hem onderhield. Anderen beweren dan weer dat José Guillermo Mora die bewuste nacht door Kevin en zijn entourage bedreigd en bestolen werd, en dat hij uit wettige zelfverdediging heeft gehandeld.