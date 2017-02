Dan toch herspelen of niet? Binnen twee weken uitspraak over Genk-KV Mechelen

De Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet “binnen een termijn van één tot twee weken” uitspraak over het dossier KRC Genk-KV Mechelen. Dat heeft de secretaris van de commissie woensdag gezegd.

De commissie moet nagaan of er zich tijdens de afhandeling van het dossier procedurefouten hebben voorgedaan.

Tijdens de op 2-1 geëindigde competitiematch van 2 oktober 2016 in de Luminus Arena gaf scheidsrechter Luc Wouters een rode kaart aan een verkeerde speler van KV Mechelen. Rechtsachter Laurens Paulussen werd na een kwartier in de partij met rood van het veld gestuurd voor handspel in het strafschopgebied. Wouters had zich echter van speler vergist en had de rode kaart eigenlijk aan middenvelder Mats Rits moeten geven, omdat die Susic met de arm van de gelijkmaker had gehouden.

KV Mechelen voelde zich onrecht aangedaan en legde klacht neer bij de KBVB, maar zowel het Bureau Arbitrage als de Geschillencommissie Hoger Beroep wezen de eis om een replay af. De Maneblussers maakten vervolgens gewag van procedurefouten en gingen in evocatie.

KV Mechelen kan de grond van de zaak ook nog laten onderzoeken door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het belang van het definitieve vonnis is op zes speeldagen van het einde van de reguliere competitie voor beide PO1-kandidaten aanzienlijk. .