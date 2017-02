31 Russische atleten willen onder neutrale vlag opnieuw aan wedstrijden deelnemen

De Russische atletiekfederatie heeft woensdag de namen van 31 atleten onthuld die onder een neutrale vlag graag opnieuw aan wedstrijden willen deelnemen om zo een schorsing van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) te ontlopen.

De Russische atletiekwereld wordt al sinds november 2015 in de ban gehouden van een grootschalig doping- en corruptieschandaal. De IAAF besliste toen om het land te schorsen voor alle internationale wedstrijden en ook op de Olympische Spelen van 2016 in Rio was er geen plaats voor Russische atleten. Deze atleten hopen nu om opnieuw deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden onder een neutrale vlag en hopen daarvoor groen licht te krijgen van de IAAF.

Ivan Ukhov, olympisch kampioen in het hoogspringen in 2012, Sergei Shubenkov, wereldkampioen op de 110 meter horden in 2015, en Lukman Adams, wereldkampioen hink-stap-springen indoor in 2014, zijn drie van de 31 namen die door de Russische atletiekfederatie bekendgemaakt werden.

De atleten moeten aan de IAAF kunnen aantonen dat ze dopingvrij zijn, dat ze op geen enkele manier betrokken zijn bij een systeem van gecontroleerd dopinggebruik en dat ze gecontroleerd worden door niet-Russische dopingjagers. De IAAF zal in februari beslissen over de re-integratie van Rusland in de atletiekwereld.

Begin december 2016 bracht onderzoeker Richard McLaren het tweede deel van zijn rapport over dopinggebruik naar buiten. Daaruit bleek dat meer dan duizend Russische sporters, in meer dan dertig verschillende disciplines, met doping in aanraking zijn gekomen. .