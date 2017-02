Syrische vluchteling Moustafa (19) vindt nieuwe toekomst bij basketbalclub Makeba

Antwerpen 2060 / Ekeren / Brasschaat - Coach Moustafa Madany (19) is bij de Mariaburgse basketbalclub Makeba de nieuwe held van de 'U10'-spelertjes. Verder staat de jonge Syriër zijn mannetje bij de juniors en de seniors 2, én bouwt hij zijn leven op met een opleiding in Antwerpen, na een aanpassingsperiode in het asielcentrum van Kapellen: anderhalf jaar geleden zat Moustafa immers nog in het puin van Aleppo. Intussen vond het jonge sporttalent, dat ook verrassend goed Nederlands spreekt, een woonstek in Antwerpen.