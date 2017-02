Bart De Wever: “Ik dronk elke dag. En behoorlijk veel”

Al meer dan 45.000 Vlamingen zweren tijdens de maand februari alcohol af tijdens de eerste Tournée Minérale. “Een goede zaak”, vindt de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in ‘Deze Week’ getuigt over zijn eigen alcoholgebruik in het verleden. “Ik dronk behoorlijk veel. Nu niets meer”, zegt hij.

Vorig jaar deed de Antwerpse burgemeester De Wever ook al mee aan de ‘Veertig Dagen Zonder Vlees’. “Dat was niet gemakkelijk om vol te houden. Maar dit is geen probleem. Nu toch niet. Ik drink niets meer”, zegt hij.

“Ik heb nooit een alcoholprobleem gehad, denk ik, maar ik dronk veel. Ik heb geen enkel probleem met mensen die een glas lusten en dat met mate kunnen, zonder daar last van te hebben. Ik gun hen dat van harte. Maar ik weet dat ik anders ben. Als ik ga drinken, zal dat niet bij één glas blijven.”

Liederlijke leven

“Op 19 november 2011 heb ik de knop omgedraaid en ben ik gestopt met drinken. Ik herinner me die datum goed, omdat we in stijl en vrij stevig afscheid hebben genomen van mijn liederlijke leven. De dag daarna ben ik cold turkey gegaan en sindsdien heb ik geen glas wijn of bier meer aangeraakt”, zegt De Wever in ‘Deze Week’.

“Dat was toen in het kader van mijn veelbesproken afslankkuur. Ik moest op doktersbevel zes maanden alcohol links laten liggen. In de daaropvolgende zes maanden werd het sterk afgeraden. Als je probeert wat op gewicht te blijven, is alcohol een kwaad product. “

“Na een jaar zonder alcohol had ik de winst ervan geproefd: ik sliep beter, ik recupereerde sneller en ik dacht scherper. Dat zijn toch allemaal winstpunten? Ik moet daar misschien wel bij zeggen - en ik zal eerlijk zijn: ik dronk echt wel dagelijks en als je dat optelde was dat op weekbasis ook behoorlijk veel. Ik heb nooit een alcoholprobleem gehad, denk ik, maar ik dronk veel.”

Geen binnenwegen

“Als er mensen zijn die dagelijks drinken en meedoen met Tournée Minérale, die voorspel ik dat ze na drie, vier dagen een merkelijk verschil gaan voelen. Maar als je slechts een maand alcohol afzweert, ben ik er zeker van dat velen snel in hun oude drinkgewoonten zullen vervallen. Voor de meerderheid van de mensen is daar niets mis mee, hé. Maar als het de bedoeling is om minder alcohol te drinken omdat het een invloed heeft op de gezondheid, dan denk ik dat dertig dagen kort is”, aldus De Wever.

Trucjes om ‘droog’ te blijven bestaan volgens de burgemeester van Antwerpen niet. “Ik denk dat er geen binnenwegen bestaan. Als je voor jezelf de beslissing neemt om gezonder te leven, dan weet iedereen wat dat betekent. Belangrijk is om je eigen sociale controle te organiseren, dat helpt. Je legt jezelf doelstellingen op en je maakt die kenbaar aan je omgeving, waardoor je controle aan jezelf oplegt.”