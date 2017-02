Fysiektrainer verlaat Standard nadat Rouches hem deze zomer nog weg plukten bij KBVB

Erik Roex is niet langer Physical Coach bij Standard Luik. “Onze club en Erik Roex hebben beslist om vanaf vandaag een punt te zetten achter de samenwerking”, klinkt het woensdag in een mededeling van de Rouches. “We wensen hem het beste toe in het vervolg van zijn professionele carrière.”

Roex was nog maar sinds vorige zomer aan de boorden van de Maas aan de slag, nadat hij na zes jaar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had verlaten. In 2010 werd Roex door toenmalig bondscoach Georges Leekens in de sportieve staf van de Rode Duivels opgenomen.

Ook onder Marc Wilmots waakte Roex over de fysieke paraatheid van de Duivels, tot hij in aanloop van het wereldkampioenschap voetbal van 2014 in Brazilië aan de kant geschoven werd. Vanaf dat moment werkte de Limburger bij de jeugdselecties van de KBVB. Samen met Bob Browaeys, bondscoach van de U17, pakte hij in 2015 brons op het WK in Chili. In het verleden was Roex ook al bij Lanaken, Patro Eisden, Sint-Truiden, Charleroi en Racing Genk aan de slag.

Het was Daniel Van Buyten die hem vorig zomer naar Sclessin lokte. Van Buytens contract in de Vurige Stede loopt echter komende zomer af en zijn toekomst bij de Luikse club is momenteel dan ook onduidelijk.