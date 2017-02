FOD Financiën opent Fin Shop aan Industrieweg

Bornem - De federale overheidsdienst Financiën zal op 8 juni een tweede Fin Shop openen aan de Industrieweg in Bornem. In de winkel worden in beslag genomen goederen en overheidsmateriaal verkocht.

Tot nu toe had de FOD Financiën één Fin Shop, gevestigd in Brussel. Een Fin Shop verkoopt onder meer kantoormeubelen, informaticamateriaal en gsm’s, maar ook kledij en huishoudtoestellen. De winkel wordt geleid door de federale overheidsafdeling Patrimoniumdiensten. Alle goederen zijn afkomstig uit het privédomein van de overheid en worden niet langer gebruikt. Er zullen daarnaast ook openbare verkopen worden georganiseerd van in beslag genomen goederen.

Dit jaar worden er twee nieuwe Fin Shops geopend. De winkel in Bornem zal goederen uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen te koop aanbieden. De overheid huurt daarvoor een leegstaande bedrijfshal aan de Industrieweg. Het personeel is er sinds gisteren aan de slag, maar de officiële opening staat pas op 8 juni op het programma.

“We hebben nog maar pas de verhuis opgestart en geven het nieuwe team nu de tijd om zich in te werken”, zegt Francis Adyns, woordvoerder bij de FOD Financiën. “Eens die opstart achter de rug is, kunnen we de winkel voor het brede publiek openen. En dat zal pas in juni het geval zijn.”

De tweede nieuwe Fin Shop opent op 15 juni de deuren in het Naamse Gembloux. Die zaak neemt goederen uit de provincies Namen, Henegouwen, Luik en Luxemburg voor haar rekening. De reeds bestaande winkel in Brussel legt zich toe op de hoofdstad en Vlaams- en Waals-Brabant.