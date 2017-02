Boycot producten uit VS: “geschrokken van reacties, maar we gaan door”

Alle Amerikaanse producten boycotten zolang de Amerikaanse president Donald Trump aan de macht is, of “tot zijn beleid aangepast wordt”. Dat is het plan van de uitbaters van Café Zeezicht in Antwerpen: “Ja we zullen hiermee klanten verliezen, maar er ook winnen.”

Het café aan de Dageraadplaats gaat vanaf vrijdag geen Amerikaanse producten meer verkopen. Zo gaan Coca Cola, Chaudfontaine en Lay’s er bijvoorbeeld uit, maar ook Amerikaanse whiskey’s zoals Jack Daniëls en de ketchup van Heinz voor op de croque monsieur verdwijnen. In de plaats komen vooral Belgische producten.

Na de bekendmaking van hun kleine boycot tegen het machtige Amerika, stromen de reacties binnen, positieve, maar ook negatieve. Maar daar willen de uitbaters zich niet te veel van aantrekken. “Het gaat om het recht onze mening te kunnen zeggen en eerlijk te zijn met onszelf. Daarom willen we gewoon iets doen.” Zo klinkt het bij Barbara Cossaer, die samen met David Joris en Esther Fonteyn het café uitbaat. Esther heeft 2 kinderen en dit doet ze ook voor hen: “Ik wil hen laten zien dat een andere wereld mogelijk is, een wereld waar het fijn is om te leven.“