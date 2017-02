Hugo Broos hekelt lage premies Kameroense voetbalbond

Hugo Broos, de bondscoach van Kameroen, heeft woensdag, één dag voor de halve finale van Kameroen tegen Ghana in de Africa Cup, uitgehaald naar de Kameroense voetbalbond. “De premies die mijn spelers krijgen, tonen een gebrek aan respect”, sneerde Broos.

Broos had het in zijn betoog overigens niet enkel over de premies voor de spelers. “Ook over de premies voor onze trainersstaf zijn we niet tevreden. Het toont een manifest gebrek aan respect. We hebben een enorme prestatie geleverd door zover te geraken. Daarom verdienen we meer.”

Kort voor de start van het toernooi had de Kameroense voetbalbond (Fécafoot) een persbericht de wereld ingestuurd waarin stond dat er een akkoord gevonden was over de te verdienen premies. “De 23 spelers en de trainersstaf hebben zich akkoord verklaard met een som van 15,5 miljoen CFA-frank (zo’n 24.000 euro) elk voor hun deelname, plus 12 miljoen CFA-frank (zo’n 18.000 euro) elk in het geval van kwalificatie voor de kwartfinales”, klonk het toen.

Voor een plaats in de halve finales kwam daar nog eens drie miljoen CFA-frank (zo’n 4.500 euro) voor elke speler bovenop. Maar dat vinden spelers en trainersstaf nu te weinig. Broos verzekerde woensdag wel dat het de spelers niet uit hun concentratie zal brengen voor de wedstrijd van donderdag.

“De spelers zijn niet hier voor het geld”, aldus Broos. “Ze willen hun land vertegenwoordigen en hun supporters trots maken.” “De karige premies zijn zelfs een extra motivatiebron”, legde middenvelder Georges Mandjeck (FC Metz) uit. “Niemand geloofde in ons. En morgen staan we toch maar in de halve finale.”

Kameroen plaatste zich zaterdag tegen Senegal na strafschoppen (5-4) voor de halve finales. Daarin wacht donderdag om 20u00 Ghana.