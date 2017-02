Stadspersoneel beleeft drukke dag door vragen en registraties over LEZ

Antwerpen - Het personeel van de stad Antwerpen beleeft woensdag een erg drukke dag door de start van de lage-emissiezone in de binnenstad en op Linkeroever. Nog heel wat eigenaars en bestuurders blijken niet zeker te weten of ze de zone nog in en uit mogen met hun voertuig en er blijven volgens de stad ook nog een pak online registraties voor tijdelijke toegang (tegen betaling) of voor uitzonderingen binnenstromen. Of er veel te vervuilende voertuigen de zone binnenrijden, is nog niet bekend.

Ondanks een maandenlange communicatiecampagne in België en Nederland blijkt dus nog lang niet iedereen voldoende voorbereid te zijn op de lage-emissiezone. “In januari is het aantal registraties van voertuigen die niet zomaar meer binnenmogen en vragen over allerlei aspecten van de lage-emissiezone pas echt op gang gekomen”, zegt Christina Ceulemans, co-projectleider lage-emissiezone bij de stad Antwerpen. “Sinds begin deze week is dat bovendien nog sterk gestegen, met deze week alleen al tot nu toe zowat 800 vragen. Het gaat zowel om Antwerpenaars als niet-Antwerpenaars, onder wie natuurlijk ook veel buitenlanders die hier moeten zijn voor het werk.”

De stad, en dus niet de politie, zal ook instaan voor de handhaving van de lage-emissiezone. In februari krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief, vanaf maart wordt dat een boete van 125 euro. “Camera’s spotten automatisch de nummerplaten die niet op de lijst met toegelaten voertuigen staan”, zegt Ceulemans. “Donderdag of vrijdag kunnen we die van de eerste dag beginnen te verwerken. Wanneer we in maart overgaan tot boetes, zullen we telkens een tiental dagen wachten voor we die opsturen, zodat er voldoende tijd verstreken is voor bijvoorbeeld laat aangevraagde uitzonderingen of dagpassen.”