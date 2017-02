Vader (21) betaalt vriend om zoontje te ontvoeren

Heist-op-den-Berg - Een man (21) uit Hasselt en een vriend (20) uit Haacht riskeren respectievelijk zes maanden effectief en 18 maanden met uitstel. De vader probeerde met de hulp van zijn vriend zijn één jarig zoontje uit de woning van zijn schoonouders in Heist-op-den-Berg te ontvoeren.

De openbare aanklager betichtte de Hasselaar, G.P., van ‘poging ontvoering’ maar dat gaat wellicht door de rechter een mildere aanklacht krijgen. Op het ogenblik dat het dispuut en de ‘zo genaamde ontvoering’ tussen het betrokken koppel ontstond, was er nog geen juridische regeling getroffen over het ouderschap, waardoor ze beiden het ouderlijk gezag hadden over hun zoontje.

Tussen het betrokken echtpaar boterde het niet meer. Procureur Philippe Van Ingelgem zei dat de vrouw bij haar man is weggevlucht nadat ze door hem werd geterroriseerd. De vrouw ging bij haar ouders in Heist inwonen.

Maar P. riep de hulp in van een twintigjarige vriend, R.H. uit Haacht. Hij beloofde H. om hem een handje toe te steken bij het weghalen van zijn zoontje uit de woning van zijn schoonouders, een geldsom van 1500 euro. Plus dat P. voor zijn vriend een job kon verzilveren. “Hij liet hem zelfs een vals contract ondertekenen”, zei de advocaat van H.

In de nacht van 1 op 2 maart gingen beide verdachten naar de woning en probeerden het deurslot te forceren. Omdat ze daarbij te veel lawaai maakten, werden de bewoners uit hun slaap gewekt en toen die het licht aanstaken, namen ze de vlucht.

Een paar dagen later ging P. zich aangeven bij de politie en bekende hij wat ze beiden hadden gedaan. Ondertussen is er tussen het koppel wel een bezoekrecht onder toezicht afgesproken.De advocaat van de helpende vriend vroeg de vrijspraak omdat hij door de hoofdbeklaagde werd misleid en misbruikt. Voor P. vroeg zijn advocaat een opschorting onder voorwaarden.

De advocaat van de burgerlijke partijen, de moeder van het zoontje en diens ouders, kwam voor de mama 2000 euro en voor haar ouders elk 1000 euro morele schade vorderen.

Op 22 februari is er vonnis.