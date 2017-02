De foam roller is nu al de fitnesstrend van het jaar

De foam roller is niet meer dan een rol uit plastic of schuim, maar toch is het eenvoudige hulpmiddel aan een opmars bezig. Voor wie vaak sport, is het een aanwinst om de spieren soepeler te maken en te ontspannen. Sterren als Gwyneth Paltrow, Shakira en Sarah Jessica Parker zijn alvast fan.

Oorspronkelijk werd de foam roller ontworpen om geblesseerde lopers te behandelen, maar die deed in 2014 ook zijn intrede in de Amerikaanse fitnesscentra. Pas nu is de rol echt aan het doorbreken in onze contreien en vind je her en der workshops die je de kneepjes van het vak leren. Die populairiteit is eenvoudig te verklaren: het is een efficiënt hulpmiddel, goedkoop en de sterren zijn er wild van.

Lauren Roxburgh is de experte bij uitstek als het over foam rollers gaat. Zij begeleidt onder andere Gwyneth Paltrow en haar Goop-collega's, basketter LeBron James en een reeks topmodellen terwijl ze met de rol aan de slag gaan. De voordelen ervan zouden volgens haar divers zijn. Zo helpt het je indien je het correct gebruikt om je spieren te masseren en het bindweefsel langer te maken. Op die manier rol je letterlijk de vele knopen en gespannen spieren weg. Het is dan naar verluidt ook geen pretje en kan soms best pijnlijk zijn.

Banden oppompen

"Het valt een beetje te vergelijken met het oppompen van banden en doet de spieren beter functioneren. Bovendien zien je spieren er daarna ook beter uit", zegt Roxburgh. "Het maakt dat je je houding verbetert waardoor je rechter gaat staan. Veel van mijn cliënten komen me nadien zelfs melden dat ze 2 centimeter groter geworden zijn. Het heeft ook een positieve impact op het lymfestysteem dat op zijn beurt helpt een opgeblazen gevoel weg te nemen."

Geen wondermiddel

Het rollen wordt dan ook niet gedaan als fitnessoefening op zich, maar wel als aanvulling op een andere sportsessie. Zie het als een soort van intensieve stretchoefening. Toch kan de foam roller ook ingeschakeld worden om pakweg buikspieroefeningen mee te doen.

Hoewel enkele wetenschappelijke studies de positieve resultaten lijken te bevestigen, is meer onderzoek nog nodig. Kinesitherapeuten wijzen er dan ook op dat je de roller in elk geval niet als een soort wondermiddel moet zien.

Hoe ga je concreet te werk? In onderstaand filmpje krijg je alvast een demonstratie te zien: