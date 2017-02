Nederlander (55) dood teruggevonden in Schelde-Rijnkanaal: politie op zoek naar meer info

Antwerpen - Het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout, heeft een oproep verspreid voor informatie over Erik van den Boogaart. De 55-jarige Nederlander werd in november dood teruggevonden in het Schelde-Rijnkanaal en bleek vermoord te zijn.

Van den Boogaart werkte als voorman bij een bedrijf dat bulkgoederen overslaat en transporteert in de Rotterdamse haven. Zijn stoffelijk overschot werd op 11 november 2016, vier maanden nadat hij voor het laatst werd opgemerkt, gevonden in het Schelde-Rijnkanaal, dichtbij de grens met Nederland. Er werden schotwonden opgemerkt en het lichaam was verpakt in een blauw dekzeil.

Foto: Federale Politie

Het slachtoffer verbleef vaak op hotel in Antwerpen, hoewel hij in het Nederlandse Spijkenisse stond ingeschreven. De man beschikte steevast over grote sommen cash geld en betaalde altijd contant. Zo kocht hij vorig jaar voor 70.000 euro aan sieraden in Antwerpen, waaronder een exclusief IWC-horloge. Toen hij werd gevonden, werd het voorwerp niet om zijn pols aangetroffen. Van den Boogaart reed met zijn vrouw van 12 tot 15 juni van vorig jaar in een geleende Hyundai Santa Fé in Antwerpen. Het voertuig dook in oktober verlaten op in de Sint-Janshaven in Rotterdam. De Nederlandse nummerplaat van de wagen is 89-TZ-HP.

Wie meer informatie heeft over Erik van den Boogaart of wie meer weet over de omstandigheden van de moord en het verdwenen horloge, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800.30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.