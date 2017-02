Opknapbeurt voor zes straten

Ranst - Schepen voor openbare werken Fernand Bossaerts (CD&V) somde zes straten op die een opknapbeurt krijgen. Het gaat over de Oelegemse Vaartstraat en de Moorstraat en de Van den Nestlaan in Broechem. In Ranst staan de Ranssesteenweg en de Wijnegembaan op de lijst en ook in de Emblemseweg wordt een ingreep gepland. De totale kost wordt geraamd op 230.000 euro.

In de Vaartstraat is het wegdek verzakt in het eerste gedeelte voorbij de rotonde onderaan de nieuwe brug. De weg krijgt er een nieuwe fundering want de verzakking heeft te maken met het drukke vrachtverkeer naar de industriezone. Over een lengte van tien meter wordt ook een nieuwe toplaag aangebracht.

De Moorstraat kreeg vorig jaar al een nieuwe asfaltlaag. De smalle weg heeft aan beide kanten soms diepe baangrachten. Om het kruisen van auto’s veiliger te maken wordt een uitwijkstrook voorzien in het lange rechte stuk voor het kruispunt met Maas en Moor.

In de Van den Nestlaan liggen de stroken tussen de rijweg en het fietspad er slecht bij. Dat is vooral het geval aan het kruispunt met het Safispoor richting Vremde. Die stroken worden regelmatig als parkeerzone gebruikt en de gemeente legt daar nu grasdals.

In de Wijnegembaan wordt de binnenkant van de eerste bocht komende van de Schawijkstraat heraangelegd. De weg wordt daar verbreed en dat moet voorkomen dat er diepe putten naast de weg ontstaan in deze bocht.

De Ranstsesesteenweg die nog niet zo lang geleden opnieuw werd aangelegd krijgt aan de kant een andere beplanting. Er komen op een regelmatige afstand een zestig palen met reflectoren die de scheiding tussen de rijweg en het fietspad moeten accentueren. Dat moet ervoor zorgen dat de auto’s niet meer op het fietspad rijden.

In de Emblemsteenweg en de Bremstraat tot slot worden over een gedeelte van de weg de grachten vervangen door drainerende buizen. Zo kan het regenwater toch in de bodem sijpelen en kunnen de grachten gedempt worden. Op die manier ontstaan er groene bermen . Deze ingreep wordt alleen uitgevoerd in het gedeelte waar er huizen staan. In de zone waar landbouwgronden liggen blijven de grachten behouden.