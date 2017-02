Tournée minerale: de beste motivatie om het vol te houden

Als jij één van de 100.000 Belgen bent die zich heeft ingeschreven voor Tournée Minerale, is er geen weg terug. Vandaag begint de maand zonder alcohol. Om je te motiveren nog even dit: zoveel calorieën zitten er in de drankjes die jij deze maand laat staan.

Wie als eens graag een pintje drinkt op café, staat er wellicht niet bij stil dat dit pintje 113 ckal bevat. Om die te verbranden, moet je toch al twintig minuten wandelen of een kwartiertje fietsen. Bij een zwaar biertje of een cocktail is dat zelfs bijna het dubbele.

Reken dus zelf maar uit hoeveel kilocaloriën je zelf gaat uitsparen deze maand als je water zou drinken in plaats van alcohol.

Bron cijfers: Stichting tegen Kanker