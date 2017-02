Meer dan 100.000 Belgen starten vandaag hun maand zonder alcohol

Meer dan 100.000 Belgen starten vandaag aan hun Tournée Minérale en drinken een maand geen alcohol. De campagne wil iedereen laten stilstaan bij zijn alcoholgebruik. De teller voor het ingezamelde geld staat op de laatste dag van januari op bijna 74.000 euro.

De Stichting tegen Kanker is samen met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) de drijvende kracht achter de bewustmakingsactie. Bij de start van de campagne hebben al meer dan 100.000 Belgen aangegeven dat ze het in februari zonder alcohol zullen stellen. “En daar zijn we heel blij om”, zegt Steven De Bondt van de Stichting tegen Kanker.

Nochtans lagen de verwachtingen iets lager. “We hadden gemikt op 15.000 deelnemers. Maar ik denk dat we met zijn allen beginnen te beseffen dat we op het vlak van alcohol niet goed bezig zijn. Daarbij komt nog dat heel wat aandacht in de media was voor alcohol door de nieuwe richtlijn van het VAD (maximum tien standaardglazen per week, nvdr.) en het gratis alcohol in het federaal parlement”, aldus nog De Bondt.

Wie deelneemt aan de alcoholvrije maand kan zich ook laten sponsoren. De organisatie mikt op 200.000 euro, maar voorlopig staat de teller hiervoor nog maar op bijna 74.000 euro.