Kalme man loopt in alle stilte brandend over straat

Een mysterieuze man liep afgelopen week met brandende kleren door de straten van de Amerikaanse stad New York en liet een spoor van brandende stof achter. De man die de beelden filmde, benaderde de brandende kerel om te vragen of alles goed was, maar kreeg geen antwoord van de zwijgende man. Terwijl omstaanders de hulpdiensten opbelden, probeerden enkele anderen de vlammen te doven met dekens. Een korte clip van de het bizarre incident verscheen maandag op Twitter en de volledige video werd dinsdag op YouTube gepubliceerd.

Nadat de vlammen zijn gedoofd, stellen de voorbijgangers voor dat de man wacht tot de hulpdiensten arriveren en ze raden hem aan om zijn kleren niet uit te trekken om zijn huid te beschermen. De zwijgende kerel trekt zijn smeulende trui toch uit en wil doorlopen, schijnbaar niet beseffend dat hij enkele seconden geleden nog in lichterlaaie stond. “Hij realiseert zelfs niet dat hij in brand stond”, zegt de verblufte man achter de camera. Ondanks de aanmaningen van de voorbijgangers om te blijven staan, loopt de man uiteindelijk uit beeld en verdwijnt uit het zicht. “Dat was zo krankzinnig”, merkt de cameraman nog op.

Het is niet bekend waar de beelden precies vandaan komen, maar volgens enkele kijkers zouden ze in Brooklyn zijn gefilmd. Sommige mensen die reageerden op de video zeggen dat het gewoon een grap is, maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Zij opperen dat de brandende man zo rustig bleef omdat hij onder invloed van verdovende middelen over straat liep.