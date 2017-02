Op één van deze foto's weegt ze meer, zie jij op dewelke?

De Australische Fenella McCall heeft een populaire Instagramaccount waarop ze foto's deelt van haar transformatie tot fitgirl, haar workouts en gezonde voeding die ze tot zich neemt. Toch wil ze met een voor- en na-foto aantonen dat een heel gezonde levensstijl niet meteen wil zeggen dat je gewicht daardoor daalt.

In 2015 besloot Fenella McCall haar leven drastisch om te gooien. Voordien was ze 15 jaar lang verslaafd aan alchohol, heroïne en sigaretten. Iets waar ze van de ene op de andere dag mee kapte na een ontwenningskuur. Ze ging in de plaats gezonder eten en werd een fervent bezoeker van de fitness. En met succes, ze is ondertussen 20 maanden clean en zit strakker en beter in haar vel dan ooit. Toch is ze ook van mening dat je niet te veel moet afgaan op de cijfers die op de weegschaal te zien zijn.

Om dat te bewijzen deelde ze twee foto's van zichzelf, eentje van voor haar nieuwe leven en eentje van nu. Op de tweede foto ziet ze er duidelijk magerder uit, maar als je naar de kilo's kijkt dan zie je dat ze nu eigenlijk meer weegt dan voordien. "Verdomde weegschalen, ik vertrouw ze nooit meer", klinkt het in het bijschrift. "Nu ben ik blij dat de cijfers de hoogte ingaan, want dat betekent dat ik meer gewicht aan spieren heb gewonnen. Zo gelukkig ben ik nooit eerder geweest."

