Dolfijn doet wanhopige poging om haar baby te redden uit handen van jagers

Tijdens een jachtpartij in het Japanse Taiji zijn eerder deze maand meer dan driehonderd dolfijnen uit het water gehaald. Op de beelden is onder meer te zien hoe een dolfijn vergeefse pogingen doet om haar baby te redden uit de handen van de groep duikers.

Een vrijwilligster van Blue Cove Days - een organisatie die strijdt tegen het vangen en doden van zeezoogdieren - heeft de vreselijke beelden op Facebook geplaatst. Daarop is duidelijk te zien hoe een groepje duikers een kleine dolfijn in bedwang probeert te houden. Het dier probeert zich nog los te wringen, maar slaagt daar niet in. Ook de wanhopige moeder en enkele andere dolfijnen kunnen niet verhinderen dat de baby wordt meegenomen.

Volgens de organisatie worden de dieren nadien verkocht aan een attractiepark of een aquarium. In het slechtste geval worden ze geslacht. "De opbrengst van de toegangstickets voor een pretpark weegt hier niet tegen op", zegt vrijwilligster Liz Carter. "Bij de jacht zijn ook heel wat dieren gestorven. De baby's werden gescheiden van hun ouders."

In Taiji wordt elk jaar tussen september en mei jacht gemaakt op dolfijnen. Volgens de website The Dodo was de jachtpartij van deze maand een van de grootste ooit.