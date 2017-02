Albert Heijn lanceert online televisiezender

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn lanceert een eigen online televisiezender onder de naam Appie Today. Naar eigen zeggen wordt het een soort interactieve tv en wil het daarmee vooral op jongeren mikken.

Appie Today wordt een online tv-kanaal waar klanten meer informatie over hun producten kunnen vinden. Op de zender zullen bovendien dagelijkse vlogs, reportages en series over eten te zien zijn, maar ook trends en actualiteit komen aan bod.

Een van de programma’s is ‘Food for Thought’, waarin het warenhuis samen met de klanten kritisch naar de eigen producten kijkt. Daarvoor werkte het samen met het alternatieve nieuwsmedium Vice. In een eerste filmpje in die reeks wordt ingezoomd op de klachten op sociale media over de 'eetrijpe' avocado's in de winkelrekken.