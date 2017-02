Waarom de man die zijn vriendin de keel oversneed en uit het venster duwde niet naar assisen moet

Antwerpen -

De 40-jarige Slovaak Ludovic Z. zal niet voor het hof van assisen terechtstaan. De man die op 27 mei 2015 zijn ex Dorina Stef gijzelde, de keel oversneed en uit het raam gooide, krijgt een correctioneel proces. Advocaat Walter Damen – die de nabestaanden verdedigt – is niet tevreden. “Na een correctionele veroordeling kan de beklaagde nog in beroep gaan. Dat maakt de lijdensweg van mijn cliënten ­nog langer”, zegt hij.