Bol.com verkoopt duizenden nepartikelen

Via bol.com zijn zeker duizenden namaakproducten verhandeld. Tegen bedrijven die op bol.com nepartikelen verkochten zijn afgelopen jaar twintig zaken aangespannen. Dat schrijft de Nederlandse krant De Limburger.

Het gaat bijvoorbeeld om batterijen en oortjes voor mobieltjes. Oplaadsnoertjes voor iPhones bleken niet van Apple en functioneerden niet. React, een organisatie die wereldwijd namens 235 grote merken jaagt op vervalsingen, heeft twintig zaken lopen tegen via bol.com verkopende partijen. Middels testaankopen staat vast dat het om namaakproducten gaat. React benadrukt dat nepbatterijen gevaarlijk zijn en kunnen ontploffen.

Verkopers verklaren tegenover de krant dat de webgigant weinig doet tegen malafide handelaren. Bol.com erkent dat het voorkomt dat verkopers zich niet aan hun voorwaarden of de wet houden. Hoeveel namaakproducten er precies online zijn verhandeld via bol.com is onzeker, omdat niet te achterhalen bleek hoeveel de betrokken bedrijven hadden ingekocht.

Rotte appels

“Voorzichtigheidshalve ga ik uit van duizenden, maar dit kunnen er ook meer zijn’’, verklaart Bjørn Grootswagers van React, voorheen Stichting Namaakproducten. Deze organisatie jaagt wereldwijd namens 235 grote merken op vervalsingen en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Omdat bol.com goed aangeschreven staat, schrikt Grootswagers van de hoeveelheid nepartikelen. “Er zitten flink wat rotte appels tussen.’’

Verschillende verkopers verklaren dat de webgigant malafide handelaren amper weert van het online platform. “Als je daar als verkoper vragen over stelt, zeggen ze: ‘Doe niet zo moeilijk, verkoop gewoon lekker’’’, zegt een verkoper die via bol.com spullen aan de man brengt, maar anoniem wil blijven. Zijn naam is bekend op de redactie.

React heeft de bedrijven gesommeerd om per direct te stoppen met de handel op straffe van een boete van 450 euro per product. Vijftien bedrijven hebben daar gevolg aan gegeven, tegen vijf bedrijven loopt de zaak nog. “Ook nu nog treffen we er met de nodige regelmaat namaakgoederen op aan en alleen daarom is het goed dat we deze site extra in de gaten houden’’, aldus Grootswagers.

Gevaar van nepproducten

Hij wijst op de gevaren van nepproducten. “Merkproducten worden eerst uitvoerig getest, terwijl namaakproducten uit allerlei fabriekjes komen die maar wat in elkaar flansen.” Hij krijgt bijval van de verkoper. “Het gaat om ongecertificeerde accu’s en batterijen die huisbranden tot gevolg kunnen hebben.’’