Afgelopen weekend werd Wout Van Aert wereldkampioen Veldrijden in Luxemburg. Een aangeslagen Mathieu Van der Poel werd tweede, na maar liefst viér lekke banden. Reden genoeg voor De Ideale Wereld om in de montagekamer te kruipen. In bovenstaand filmpje zien we Van Aert een bemoedigende ode brengen aan zijn vriend Mathieu Van der Poel.