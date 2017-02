Dit verandert er op 1 februari

Een pintje wordt nog maar eens duurder vanaf 1 februari. Maar ook een trein- en busticket zal meer kosten. En in Antwerpen mogen vervuilende wagens de stad niet meer in.

Bier duurder

Een pintje wordt nog maar eens duurder. Zowel AB InBev, Alken-Maes als Brouwerij Haacht laten hun prijzen licht stijgen. Brouwerij Haacht maakt op 1 februari zijn pilsbier duurder met 0,018 euro per glas, 0,58 euro per bak en 3,79 euro per vat en Alken-Maes met 0,0136 euro per pintje.

Marktleider AB InBev maakte enkele dagen voor de aankondiging van Haacht en Alken-Maes al bekend dat een bak 0,37 euro en een pintje gemiddeld 0,014 euro duurder wordt.

Alle bieren van Haacht worden gemiddeld 3 procent duurder. Voor de horeca gaat de prijsstijging op 27 februari in, voor de distributie in april.

Bij Alken-Maes gaan de prijsverhogingen in de horeca wel al op 1 februari in. De brouwer merkt nog op dat niet alle producten uit hun gamma opslaan.

AB InBev voerde de prijsstijging door om “langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren”.

De Lijn

Foto: BELGAIMAGE

Vanaf 1 februari moet de reiziger meer betalen om met de bussen en trams van De Lijn mee te rijden. De tarieven worden aangepast aan de stijgende levensduurte, zegt de Vlaamse vervoersmaatschappij. De prijs van een enkel biljet, het m-ticket en de dag- en meerdagenpas blijven ongewijzigd.

De prijs van de abonnementen zoals de Buzzypas en de Omnipas gaat met een of enkele euro’s omhoog. Het sms-ticket gaat van 1,80 euro naar 2 euro, maar het m-ticket blijft op 1,80 euro. Dat ticket is verkrijgbaar via enkele apps. Een klassieke tienrittenkaart zal 15 in plaats van 14 euro kosten. Een enkel biljet tot slot blijft 3 euro kosten.

NMBS

De NMBS past op 1 februari naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven aan. Treinreizen worden gemiddeld 2,93 procent duurder.

De prijs van de treinkaarten (trajectkaart, schooltreinkaart, halftijdse treinkaart, Railease) stijgt met 3,38 procent. Een standaardbiljet stijgt gemiddeld met 2,60 procent in prijs. De minimumprijs van zo’n biljet wordt 2,2 euro (+0,1 euro) in tweede klasse.

Een Key Card, een biljet voor tien korte ritten, zal 22 euro kosten in plaats van 21 euro. De prijs van een Rail Pass, een tienrittenkaart voor alle afstanden binnen België, stijgt met 1 euro naar 77 euro.

De prijs van een Go Pass 1, voor jongeren onder 26 jaar, was sinds 2013 niet meer gewijzigd. Daar komt nu 20 eurocent bij tot 6,2 euro. Voor het seniorenbiljet geldt hetzelfde. De Go Pass met tien ritten zal voortaan 52 euro kosten in plaats van 51 euro. De campuskaart voor studenten wordt 3,38 procent duurder.

De Diabolo-toeslag voor reizen van en naar de luchthaven van Zaventem wijzigt niet. Hij bedraagt sinds de indexering van begin januari 5,20 euro.

Crowdfunding

Crowfundingorganistoren zijn vanaf 1 februari verplicht om een vergunning te verkrijgen bij de financiële toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De maatregel moet er mee voor zorgen dat crowdfunding aantrekkelijker wordt.

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij (meestal startende) ondernemers geld inzamelen bij het grote publiek. Het crowdfundingplatform is de structuur die tussen de investeerders en de ondernemer staat. Tot nu toe was het voor die platformen niet verplicht om over een vergunning te beschikken, maar de crowdfundingwet brengt daar nu verandering in.

Hoteltaks

Foto: BELGAIMAGE

De verschillende gemeentelijke belastingen die in Brussel geheven worden, worden op 1 februari vervangen door een gewestelijke hoteltaks. Die bedraagt 4 euro per bezette kamer per nacht en 3 euro voor een kampeerplaats of logies bij bewoners. Dat laatste geldt voor initiatieven als Airbnb.

De hotelsector was al langer vragende partij voor een hervorming. Na de aanslagen van maart vorig jaar had de Brusselse regering aan de gemeenten opgedragen om hun hoteltaks tot 1 februari op te schorten. De gemeenten werden hiervoor door het gewest gecompenseerd. Ook de inning van de belasting wordt vereenvoudigd doordat het gewest ook het aandeel van de gemeenten in de taks int en doorstort. In de gewestbelasting zijn ook de gemeentelijke opcentiemen

Lage-emissiezone

In het centrum van de stad Antwerpen en op Linkeroever geldt vanaf 1 februari een lage-emissiezone (LEZ). Dat houdt in dat de meest vervuilende voertuigen geweerd zullen worden “om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren”.

