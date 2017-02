POLL. Ben jij klaar voor de lage-emissiezone?

Antwerpen - De Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) is een feit. “De stad is er klaar voor”, zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. Maar ben jij dat ook? Vanmiddag kan je alvast zelf jouw vragen stellen aan Ait Daoud.

Hugo Hamers, CEO van autodealer en carrossier GMAN op de Noorderlaan, zal zelf een infostand oprichten voor zijn klanten. “Wij hebben de indruk dat heel veel mensen misschien van ver wel van de lage-emissiezone hebben gehoord. Maar ze laten het op zich af komen en zien dan wel. Mensen hebben nood aan helderder, duidelijker info op maat.”

Wij vragen ons af: ben jij al voldoende op de hoogte?

Woensdagmiddag komt Nabilla Ait Daoud een uurtje naar onze redactie om tussen 12u en 13u te chatten met onze lezers. Je kan haar nu al een vraag doorsturen, of ze stellen tijdens onze chat.

De meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinewagens. Of een voertuig de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Lees er hier meer over: Mag uw auto Antwerpen nog binnen?Check het hier

Wie moet zich registreren? Wat met buitenlandse nummerplaten? Enhoe zit dat met die ANPR-camera’s?:Hoe hoog zijn de boetes en waar hangen de camera’s voor de lage-emissiezone?

De invoering van de zone moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Antwerpen de volgende jaren fel verbetert. Maar zal dat ook zo zijn?Vijf vragen over de lage-emissiezone in Antwerpen: gaat de luchtkwaliteit nu echt verbeteren?