Belgische doelman Tom Muyters trekt naar Turkije

Doelman Tom Muyters zet zijn voetbalcarrière voort bij het Turkse Samsunspor. Dat maakte het Nederlandse Excelsior Rotterdam, de club waar Muyters sinds 2015 keepte, dinsdag bekend.

De 32-jarige Muyters speelde dit seizoen zeventien opeenvolgende duels voor Excelsior, maar verloor zijn basisplaats aan Warner Hahn, die begin deze maand gehuurd werd van Feyenoord. Onze landgenoot had in Rotterdam nog een contract tot deze zomer, maar club en speler besloten dit in onderling overleg stop te zetten zodat dat Samsunspor, zeventiende in de Turkse tweede klasse, hem transfervrij kon overnemen.

Muyters brak in het seizoen 2007-2008 door bij de toenmalige tweedeklasser KVSK United, wat hem een transfer naar Sint-Truiden opleverde. Bij de Kanaries kon de doelman niet imponeren, waarna hij verhuisde naar Zulte Waregem. Maar ook aan de Gaverbeek lukte het niet om tot titularis uit te groeien. Muyters ging hierop, met meer succes, zijn geluk beproeven in Nederland. Eerst in de tweede klasse bij FC Eindhoven en sinds de zomer van 2015 in de Eredivisie bij Excelsior.