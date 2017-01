Wijkmeesters worden extra ogen en oren voor Woonpunt

Mechelen - Woonpunt Mechelen heeft drie wijkmeesters in dienst genomen. Ze moeten technische en sociale controles uitvoeren in de bijna drieduizend woningen en flats van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Woonpunt wil met het inzetten van wijkmeesters de dienstverlening verbeteren. Woonpunt creëerde voor de drie wijkmeesters een volledig nieuwe functie binnen de organisatie. Gabriël, Luc en Jorg werken in loondienst bij Woonpunt. De stad Mechelen ondersteunt het project met een jaarlijkse subsidie van 60.000 euro.

“De wijkmeesters worden ingezet in alle stadswijken en deelgemeenten waar onze drieduizend woningen en flats staan. Elke wijkmeester werkt in zijn eigen wijken en voert controles uit op sociaal en technisch vlak. Zij houden er de vinger aan de pols en vormen een extra aanspreekpunt voor de bewoners”, vertelt Alexander Vandersmissen (Open Vld), voorzitter van Woonpunt Mechelen.

Op technisch vlak voert de wijkmeester kleinere herstellingen uit en houdt hij toezicht op externe partners. Een andere belangrijke taak die de drie krijgen, is het toezicht op de leefbaarheid in de wijk. “Nogal wat frustraties bij huurders komen voort uit het feit dat sommige afspraken niet (goed) worden nageleefd. Ik denk aan slecht onderhouden voortuinen of het achterlaten van fietsen in de gemeenschappelijke kelders. Het zijn voor ons een extra paar ogen en oren in de wijk”, legt Vandersmissen uit.