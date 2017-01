Wandelen naar Den Asberg

Westerlo - Op zondag 5 februari organiseert Toerisme Westerlo haar eerste activiteit van 2017. Om 14 uur start er aan Domein Den Asberg, aan de rand van natuurgebied de Beeltjens, een winterwandeling.

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig. Je kunt kiezen voor een wandeling van 6 km of 12 km. Een begeleider neemt je mee langs de mooiste paadjes en wijst je op de bijzondere plekjes onderweg. Beide wandelingen gaan gedeeltelijk over onverharde paden, goede wandelschoenen zijn dus wenselijk. Na de wandeling trakteert Den Asberg elke wandelaar op een proevertje.