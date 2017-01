BOEK. Harlan Coben - Naar huis

Tien jaar geleden werden Patrick en Rhys, twee jongens uit twee welgestelde families, op zesjarige leeftijd ontvoerd. Er werd losgeld geëist, maar van de jongens werd niets meer vernomen.

Tot Windsor (Win) Horne Lockwood III, een oom van Rhys, via een anonieme mail de twee op het spoor komt. In Londen meent hij in een tunnel Patrick te herkennen, maar de jongen vlucht weg. Win besluit Myron Bolitar, privé-detective en zijn beste vriend, erbij te roepen. Via Patrick is er misschien alsnog een spoor naar Rhys terug te vinden. Bolitar stelt Win niet teleur en leidt hem naar het mysterieuze rijk van the one and only Fat Ghandi.

Eindelijk nog eens een volwaardige Bolitar/Win-aflevering, na een afwezigheid van vijf jaar. Fans van de reeks zullen genieten, want ook oudgedienden Esperanza en Big Cindy maken hun opwachting. Snel, vol plotwisselingen en humoristische passages: Coben is weer prima op dreef.

De Boekerij, 380p, 19,99euro