Papa keert na 14 maanden terug van legerdienst om dochter te verrassen voor verjaardag

Paloma Larios uit Spanje werd eerder deze week acht jaar. Voor haar verjaardag vroeg ze aan haar moeder een echte scooter en niet veel later stond er ook een enorm cadeau op haar te wachten. Nietsvermoedend opende Paloma de kartonnen doos, om dan... haar vader te vinden.

De meid barstte meteen in tranen uit. Paloma’s vader, Jesus Larios, is namelijk militair en is de laatste veertien maanden niet meer thuis geweest. “Toen ik Paloma vertelde dat ik niet zou thuis zijn op haar verjaardag werd ze heel droevig”, vertelt Jesus. “Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze beseft dat ik niet thuis ben. De Skype-conversaties zijn niet goed genoeg meer. Mijn dochter heeft gewoon haar vader nodig”, gaat hij verder. “Ondertussen hadden mijn vrouw en ik een plan in gedachten zodat ik haar achtste verjaardag toch niet moest missen. Het was zo’n emotioneel moment!”

Jesus postte de video op zijn facebook met als bijschrift ‘Een kleine verrassing voor mijn kleine prinses. Gelukkige verjaardag schat, ik hou van jou.’