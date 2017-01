Racing Genk heeft vervanger voor Ndidi beet

KRC Genk bereikte een akkoord met Pierre Desiré Zebli (19 jaar). De transfer dient enkel nog administratief afgerond te worden. De Ivoriaanse middenvelder komt over van AC Perugia Calcio en tekende in Genk een contract voor 4,5 seizoen. Hij moet de naar Leicester City vertrokken Wilfred Ndidi vervangen.

Pierre komt over van Perugia in de Italiaanse tweede klasse. “Opgeleid in de jeugdacademie van Inter Milan, onderscheidt de jonge verdedigende middenvelder zich door zijn groot loopvermogen, explosiviteit en techniek. Pierre heeft zowel de Ivoriaanse als Italiaanse nationaliteit”, aldus Racing Genk.

Zebli legde vrijdag zijn medische tests af in Genk en sluit morgen aan bij de spelersgroep. Hij zal spelen met het nummer 33. De officiële voorstelling volgt op een later moment.

