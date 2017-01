Mogelijk opnieuw staking bij rivierloodsen

De rivierloodsen stoppen vanaf dinsdag middernacht met de beloodsing van schepen breder dan 48 meter en tot 360 meter lang. De Beroepsvereniging van Loodsen zegt dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) niet reageert op een gevraagde rechtzetting over een loodspremie. Dat meldt het vakblad Flows dinsdag. Intussen zou er evenwel sprake zijn van onderhandelingen om tot een oplossing te komen.

Het nieuwe conflict draait rond een premie over de beloodsing van grotere zeeschepen. Die premie kwam er na een akkoord in april vorig jaar na een eerdere staking, maar door een “tekstuele fout” zou de premie niet bij de rivierloodsen, maar bij de zeeloodsen zijn terechtgekomen. De rivierloodsen, verenigd in BvL, vroegen enkele weken geleden daarom om een “rechtzetting”.

In Flows klonk het dinsdagmiddag dat er nog geen reactie van de minister was en dat er daardoor geen schepen breder dan 48 meter, maar korter dan 360 meter, zouden worden beloodst. De actie zou tot tegenbericht duren en veeleer symbolisch van aard zijn.

“In de afgelopen uren is er wel wat gebeurd”, zegt Verspreet aanvullend tegen Belga. “We zijn intussen aan het praten met het kabinet. We sturen hen deze namiddag een antwoord en afhankelijk van hun antwoord bekijken we wat we gaan doen.”