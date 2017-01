Wetenschappers geven tomaten hun smaak terug

Een internationaal team van wetenschappers heeft bewezen dat de tomaten uit de supermarkt tegenwoordig niet meer zo smaakvol zijn. Doordat tomaten steeds groter en resistenter moesten worden om zo beter geschikt te zijn voor consumptie verloren ze enkele van hun eigenschappen die ze beter doen smaken, blijkt uit hun studie. Maar meteen hebben ze daar ook een oplossing voor bedacht.

Het waren een aantal klachten van mensen uit hun omgeving die een team van wetenschappers uit de VS, Spanje, China en Israël ertoe aanzette om hun studie op touw te zetten. Die klachten gingen vaak over het feit dat tomaten uit de supermarkt tegenwoordig smaaklozer zijn. Het team wou nagaan of dat dat ook effectief zo was en kwam tot een opmerkelijke vaststelling.

Ze onderzochten 100 tomatenvariëteiten en brachten ook nog eens de genomen van in totaal 400 soorten in kaart. Uiteindelijk vonden ze 13 componenten die instaan voor de smaak. Vervolgens bleek dat in de soorten die in de winkelrekken van supermarkten terug te vinden waren vaak net die smaakmakers ontbraken. Volgens coauteur Antonio Granell komt dat omdat de moderne tomatensoorten zodanig gemodificeerd zijn om tot grotere en beter weerbare oogsten te komen dat de smaak daarbij verloren ging.

"De smaak verdween omdat kwekers niet wisten wat aan de moleculaire en genetische basis daarvan lag, dus konden ze dat ook niet toepassen", zegt Granell. "Dat kwam omdat ze in de eerste plaats gefocust waren op kwantiteit, productiviteit en weerbaarheid." Maar er is hoop, de ontdekking van de 13 componenten kan volgens Granell ook leiden tot smaakverbetering bij de tomaten in de supermarkt.