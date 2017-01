Venezolaan en Filippino koken Belgisch op Vismarkt

Mechelen - Een Venezolaan die dol is op stoofvlees en een Filippino die maar niet genoeg kan krijgen van de Belgische visklassiekers. Zij maken vanaf vandaag als chefs de dienst uit in restaurant Vé Manger op de Mechelse Vismarkt.

Edson Lopez Sanchez (39) woont ondertussen vijf jaar in België. Hij reisde de halve wereld rond en kookte eerder al op Aruba, in Portugal en bij ons Noorderburen. Nu is hij een van de twee mannen in de keuken van Vé Manger. “Ik ben een carnivoor en ik hou van stoofvlees. Of frietjes met van die lekkere Belgische mayonaise”, zegt hij.

Zo zet de zaak een stoverij van varkenswangetjes met een saus op basis van Gouden Carolus op de kaart. “Wij stappen af van onze duurdere gastronomische kaart en we gaan voor een lekkere, maar laagdrempelige keuken. Een concept dat volgens ons beter past bij de Vismarkt. Voortaan zal je bij ons een hoofdgerecht kunnen eten vanaf 19 euro, terwijl je tot voor kort minstens 25 euro betaalde”, vertelt general manager Hannelore Verschueren van Mercure Hotel Vé.

En dus werd na zes maanden ook afscheid genomen van de chef-kok. “Net zoals de collega’s van ’t Oud Conservatorium op de Wollemarkt hebben we vastgesteld dat het publiek voor zo'n keuken niet groot genoeg is. Alleen op de omzet van de weekends kan je geen restaurant draaiend houden. Daarom hebben wij resoluut gekozen voor een andere aanpak”, legt Verschueren uit.

"Echte krakken in de keuken"

Chef Edson Sanchez vormt een duo met zijn Filippijnse collega Jeffrey Capati (29). “Een Venezolaan en een Filippino die Belgisch koken, het doet misschien de wenkbrauwen fronsen. En toch heb ik er alle vertrouwen in. Deze twee heren zijn echte schatten én krakken in de keuken”, zegt Hannelore Verschueren.

Capati woont al twaalf jaar in de Dijlestad. “Ik ken elke straat en ik ben samen met een Mechelse”, zegt hij. Jeffrey Capati is duidelijk de visliefhebber van de twee. “Mijn lievelingsgerecht? Een vispannetje met mosselen en garnalen en puree. Of een zeetong meunière. Heerlijk”, stelt de chef. Vé Manger gaat voor een beperkte kaart met telkens zes gerechten per gang. “Allemaal Belgisch, tijdens de winter bijvoorbeeld witloof uit de oven. Bij ons dus geen spaghetti meer op de kaart, maar wel typische vlees- en visgerechten van bij ons”, vertelt Verschueren.

Veel belang hecht ze ook aan vegetarische gerechten. “Omdat ik zelf steeds minder vlees eet, omdat het echt lekker kan zijn en omdat er een groeiend publiek voor is”, zegt Hannelore Verschueren nog. Vé Manger is elke dag open, behalve op maandag en op zondagavond, telkens van 12 tot 14u en van 18 tot 22u.