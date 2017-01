Geen tweede ronde voor Elise Mertens in Sint-Petersburg

Elise Mertens (WTA 85) is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van het Russische Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar) te bereiken. De 21-jarige Leuvense moest de voorbije dagen eerst drie kwalificatieronden afwerken om op de hoofdtabel te geraken, maar bleek daat net niet opgewassen tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 51). Die haalde het na een spannende wedstrijd met 7-6 (7/5) en 6-4, het duel duurde 1u46.

Mertens en Mladenovic speelden eerder al twee keer tegen mekaar, het staat nu 2-1 voor de Française. Enkele weken geleden klopte de Leuvense haar nog in Hobart, later won de Belgische nummer drie ook dat toernooi. Door de nederlaag van dinsdag mist Mertens een tweederondepartij tegen Venus Williams (WTA 11). De verliezende finaliste van de voorbije Australian Open was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Later op de dag moet ook Kirsten Flipkens (WTA 76) nog aan de bak in de eerste ronde. Zij overleefde net als Mertens de kwalificaties en botst nu op de Française Alizé Cornet (WTA 44). Voor Flipkens en Cornet wordt het al hun negende onderlinge confrontatie op het WTA-circuit, de Française leidt met 5-3.

Flipkens en Mertens dubbelen ook in Sint-Petersburg. Mertens vormt een duo met de Tsjechische Lenka Kuncikova, Flipkens met de Kroatische Donna Vekic.