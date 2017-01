Vrouw valt Chrissy Teigen aan omdat ze een jongetje wil, maar haar antwoord is raak

Badpakkenmodel Chrissy Teigen heeft samen met John Legend al dochtertje Luna en gaf op de rode loper van de SAG Awards toe dat ze naar een tweede kindje verlangt. Bovendien weet ze nu al dat het een jongetje zal worden, nadat ze eerder al via IVF bewust voor een meisje had gekozen. Het leverde haar toen kritiek op en dat is nu niet anders, maar via Twitter snoerde ze alvast een vrouw de mond die haar een ongemakkelijke suggestie deed.

Op de rode loper van de SAG Awards werd druk gespeculeerd over of Chrissy Teigen al opnieuw zwanger zou zijn. Het model beviel in april van vorig jaar nog maar van dochtertje Luna, maar gaf al aan zeker nog voor een tweede kindje te willen gaan. Meer nog, zij en haar man John Legend weten nu ook al dat dat een jongetje zal worden.

Het koppel had voor hun eerste kindje IVF gebruikt en daarbij het geslacht bepaald, iets wat ze duidelijk voor herhaling vatbaar vonden ondanks de vele kritiek die het hen opleverde. Teigen lijkt er zich dan ook weinig van aan te trekken en gaat met al die commentaren op haar eigen luchtige manier om.

Ze liet er Twitter ook geen twijfel over bestaan dat ze vond dat iedereen zijn mening maar voor zich moest houden deze keer. Bovendien had ze een goede respons in huis voor een lerares uit Florida die haar vroeg waarom ze het niet op de natuurlijke manier probeerde. "Ik heb dat ongeveer 9 jaar geprobeerd. Als je nog vragen hebt, laat gerust weten", klinkt het ironisch. En om helemaal klaar en duidelijk te zijn, voegde ze er ook nog aan toe dat ze helemaal niet zwanger is.

Since this is coming up again, I said our next baby would be a boy because that is the embryo we have left. A boy. So. Yeah. — christine teigen (@chrissyteigen) 30 januari 2017

And no, I am not pregnant. — christine teigen (@chrissyteigen) 30 januari 2017