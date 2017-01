Gert Verhulst twaalf kilo vermagerd: “Ik zat al aan 114,5 kilo”

Juryleden Gert Verhulst en Sergio Herman verorberen samen een kip in de eerste afleveringvan ‘Mijn Pop-up’. Foto: vtm

Studio 100-baas Gert Verhulst (49) is twaalf kilo vermagerd en dat wil hij zo houden. Ook nu Mijn Pop-uprestaurant gestart is, waarin hij zes restaurants moet jureren. “Na elke draaidag moet ik de broekriem weer aanhalen.”

Gert Verhulst moest toch even bekomen toen hij een tijd geleden de weegschaal zag: 114,5 kilo. Zelfs voor een man die tegen de twee meter aanschurkt, is dat wat veel. Verhulst speelde twaalf kilo kwijt, ondanks een met spijs en drank volgestouwde skivakantie en een stevig verjaardagsfeest. “Ik heb me maandagochtend gewogen en ben die twaalf kilo nog altijd kwijt. Dat moet zo blijven.”

Makkelijk wordt dat niet, want als jurylid van Mijn Pop-up­restaurant heeft Verhulst vorige week al de zes restaurants ­bezocht. “Die serveerden voor-, hoofd- en nagerecht. En mijn probleem is dat ik niet gewoon kan proeven, al die borden gaan eraan. Als ik een draaidag voor dit programma heb, moet ik de dag erna de broekriem aanhalen.”

In de eerste aflevering van vanavond loopt het met die riem meteen fout: Gert Verhulst en collega-jurylid Sergio Herman rijden langs een kippenkraam en stoppen meteen voor een halve kip en een paar “kuiten” om af te kluiven. “Kip vind ik heel moeilijk om aan te weerstaan. Maar ik heb er wel geen frieten of saus bij gegeten, natuurlijk. Voorlopig blijf ik op gewicht, maar ik hou mijn hart vast voor de opnames van Gert Late Night. Dan zou het weleens kunnen ontsporen.”

INFO

Mijn Pop-up-restaurant, VTM, 20.35 uur