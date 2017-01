Zo rekent Trump af met tegenstand: waarnemend minister van Justitie ontslagen na kritiek op inreisverbod

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagavond de waarnemend minister van Justitie Sally Yates ontslagen. Ze had verklaard dat ze het inreisverbod niet zou verdedigen, en wordt nu vervangen door Dana Boente, de procureur van het oostelijke district van Virginia.

‘De waarnemende minister van Justitie, Sally Yates, heeft het ministerie van Justitie verraden door haar weigering een decreet uit te voeren dat de Amerikanen moet beschermen’, zo luidde het in een mededeling van het Witte Huis.

Statement on the Appointment of Dana Boente as Acting Attorney General: https://t.co/fkAWOmnrsP — President Trump (@POTUS) January 31, 2017

Sally Yates had het ministerie van Justitie maandag opgedragen om president Donald Trumps decreet over migratie niet te verdedigen.

‘Zo lang ik waarnemend directeur ben, zal het ministerie geen argumenten voorleggen om het decreet te verdedigen’, zei Sally Yates, die werd benoemd door voormalig president Barack Obama, in een brief aan de medewerkers van het ministerie.

Trumps inreisverbod voor zeven moslimlanden is volgens Yates onwettelijk, en ze merkt op dat het decreet in rechtbanken in verschillende rechtsgebieden werd aangevochten. ‘Het is mijn plicht ervoor te zorgen dat de standpunten die we in de rechtbank innemen consistent zijn met de eerste plicht van deze instelling om altijd gerechtigheid te zoeken en het juiste te vertegenwoordigen’, zo luidde het verder in de verklaring.

‘Yates is erg zwak als het over grenzen gaat’

‘Yates werd benoemd door de regering-Obama en is erg zwak als het gaat over grenzen, en heel zwak als het gaat over illegale migratie. Het is tijd dat we serieus worden over de bescherming van ons land. Oproepen tot een strengere doorlichting van individuen afkomstig uit zeven gevaarlijke plaatsen is niet extreem. Het is redelijk en noodzakelijk om ons land te beschermen’, zo verantwoordde Trump zijn beslissing.

Dana Boente, procureur van het oostelijke district van Virginia, vervangt Sally Yates. Foto: AP

Wachten op goedkeuring Senaat

De verklaring van het Witte Huis citeert Boente, die zegt ‘vereerd’ te zijn de rol op zich te nemen tot de aanstelling van senator Jeff Sessions. Die laatste wacht nog op een goedkeuring door de Senaat van zijn mandaat van minister van Justitie.