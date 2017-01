Voormalig Belgisch jeugdinternational gaat in Engelse derde klasse aan de slag

Voormalig jeugdinternational Maecky Ngombo wordt door de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Engelse derdeklasser Milton Keynes Dons, zo maakten beide clubs maandag bekend.

De 21-jarige aanvaller zit nog maar een half jaar bij Fortuna, dat hem vorige zomer transfervrij overnam van Roda JC. In de Duitse tweede klasse kwam hij in de eerste seizoenshelft slechts tot zes wedstrijden, waarin hij bovendien geen enkele keer kon scoren. In Düsseldorf heeft de ex-Rouche nog een contract tot medio 2018.