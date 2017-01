“Garanties van Umicore? Die zijn al zo vaak gegeven”

Hoboken - Oppositiepartijen Groen en PVDA eisten maandagavond op de Antwerpse gemeenteraad dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid neemt na de looduitstoot bij Umicore. Vlak bij de fabriek in de Moretusburgwijk in Hoboken vertonen verscheidene kinderen afwijkende waarden.

Na dakwerken rond de jaarwisseling 2015-2016 was er een piek in de looduitstoot bij Umicore. Dat leidde tot verhoogde lood-in-bloedwaarden en grote gezondheidsrisico’s bij verscheidene kinderen in de Moretusburgwijk.

Mie Branders Foto: Jan Van der Perre

PVDA-raadslid Mie Branders trok op de gemeenteraad fel van leer na de recente onthulling. “Na de sanering van de Moretusburgwijk tien jaar geleden werd ons voorgehouden dat Hoboken het groenste district van Antwerpen is. Er werden nadien echter nog steeds te hoge loodconcentraties gemeten en in 2015 hebben we bij het district om maatregelen gevraagd, terwijl de mensen als zotten hun daken kuisten en fanatiek de handen van hun kindjes wasten. In 2016 trokken we met mensen van Geneeskunde van het Volk door de wijk om mensen aan te sporen om zich te laten meten en vroegen we aan het district om nieuwe inwoners te informeren over de situatie. Het antwoord dat we van het N-VA-bestuur kregen was dat PVDA met verwerpelijke praktijken bezig is”, zo kaartte een boze Branders aan.

“Na vier jaar ontkenning komt er nu eindelijk interesse voor de gezondheidsproblemen in Hoboken, dankuwel daarvoor collega’s”, zo sprak ze cynisch. Branders eiste van het stadsbestuur “keiharde garanties” dat incidenten als deze nooit meer zullen voorkomen.

“Onaanvaardbaar”

Nabilla Ait Daoud Foto: RR

Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) herhaalde op de gemeenteraad dat ze die feiten onaanvaardbaar vond. “We hebben garanties gekregen van Umicore dat het de nodige maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Zo werd beloofd om extra afzuigcapaciteit in de loodraffinadrijen te voorzien. Het stadsbestuur is niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de metingen en de bloedafnames, maar de gezondheid van onze burgers is wel een topprioriteit. We zullen er daarom streng op toezien dat de maatregelen van Umicore de nodige resultaten halen”, aldus de schepen.

Meer bloedonderzoeken

Freya Piryns (Groen) en Mie Branders bleven na de toelichting van de schepen op hun honger zitten. “We moeten het met woorden doen”, merkte Branders op. “Wij verwachten veel meer. We verwachten dat de stad en het district Hoboken stoppen met zich in slaap te laten wiegen door mooie woorden van een hightechbedrijf, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. We verwachten engagementen om de deelname aan de bloedonderzoeken te verhogen, meer onderzoek te promoten naar bodemstalen, mensen te sensibiliseren bij de aankoop van een huis en het probleem van arseen en cadmium au sérieux te nemen.”

Freya Piryns Foto: Jan Van der Perre

Ook Piryns stelde zich vragen. “Het lijkt zo dat als het meetstation overschrijdende waarden noteert, er helemaal niets gebeurt. Mensen worden niet gealarmeerd. Ik hoop dat ook daar ernstig over nagedacht wordt. U hebt garanties geëist van Umicore? Wat betekenen die dan, want die garanties zijn al zo vaak gegeven.”