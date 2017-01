Ook foodmarket op Sint-Jansplein

Net zoals Mercado op de Groenplaats, wordt ook op het Sint-Jansplein het voormalige postgebouw omgetoverd tot culinaire ontmoetingsplaats. De eigenaar van slagerij Sint-Jans opent er in maart een volledig nieuwe zaak.

De authentieke Portugese slagerij Sint-Jans op het Sint-Jansplein verhuist naar het pand ernaast. In dat imposante gebouw zat tot acht jaar geleden een postkantoor. Daarna is het pand omgebouwd tot appartementen met een kantoor op het gelijkvloers. Nu ook de kantoorruimte vrijkomt, ziet Antonio José Coelhoda Rocha, eigenaar van de slagerij, zijn kans om zijn droom waar te maken.

“Het pand is minstens drie keer zo groot als de slagerij die we momenteel hebben”, vertelt hij. “Nu verkopen we vooral vlees en een aantal Portugese producten. Dat wil ik in de nieuwe zaak uitbreiden. Het moet een grote Portugese specialiteitenmarkt worden met slagerij. Het pand wordt opgedeeld in verschillende eetstanden. Naast vlees zullen we ook uithaalmaaltijden aanbieden. Dat worden typisch Portugese bereidingen zoals feijoada, een stoofpot van bonen en vlees, of bacalhau, gezouten kabeljauw.”

“Die gerechten worden onder meer klaargemaakt door mijn vrouw die mee in de zaak komt. Ook het vlees wordt voor de ogen van de klant bereid en verwerkt. Verder komt er ook nog een toog met Portugese charcuterie en kazen. Een oude grote kluis die nog steeds in het gebouw staat, wordt het decor voor de Portugese likeuren, wijnen en porto’s. Die verdienen een speciale ruimte.”