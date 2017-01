‘Reizen Waes’: Touroperators niet zo dol op Sierra Leone

Tom Waes sloot Reizen Waes zondagavond af met een warm pleidooi om Sierra Leone te bezoeken. Meer dan 1,6 miljoen Vlamingen hebben dat gezien, maar de touroperators laten het land voorlopig links liggen.

“U gaat er dingen zien die u nog nooit heeft gezien. Het is veilig, geen oorlog, geen ebola.” De gids die Tom Waes (foto) zondagavond in Reizen Waes op sleeptouw nam in Sierra Leone was ­duidelijk: het West-Afrikaanse land is klaar om toeristen te verwelkomen. Makkelijk wordt dat niet, want de grote touroperators bieden geen reizen naar Sierra Leone aan.

“Omdat er geen vraag naar is”, zegt Piet Demeyere van TUI. “Door Reizen Waes kan dat veranderen, maar wij beschouwen het land niet als 100% veilig.”

Koen van den Bosch van Thomas Cook is nog strenger voor Sierra Leone: “De vraag is er niet en we zijn voorlopig niet van plan een aanbod te ­creëren. De infrastructuur voldoet niet.” Bij reisbureau Africa Tours in Roeselare kregen ze gisteren één telefoon met een vraag naar inlichtingen over Sierra Leone: “Maar dat bieden wij voorlopig niet aan. Je kunt toeristen daar niet zomaar naartoe sturen, Tom Waes is toch van een ­ander kaliber.”

Bij Buitenlandse Zaken raden ze reizen naar Sierra Leone niet af, maar er geldt wel waakzaamheid. Met de algemene veiligheid in het land zit het goed, maar er is veel criminaliteit in de hoofdstad Freetown en er worden nog altijd “afzonderlijke gevallen” van ebolainfecties gesignaleerd.