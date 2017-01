Diversiteit en files schrikken nieuwe leerkrachten af

Met de huidige griepepidemie wordt het probleem van het tekort aan leerkrachten in Antwerpse scholen eens zo duidelijk. VDAB wil afgestudeerde leerkrachten laten solliciteren in de stad. Maar die staan daar weigerachtig tegenover. Niet alleen wegens de files, ook door het multiculturele karakter van de klassen.

De mobiliteitsproblemen in Antwerpen en de uitdaging van de diversiteit houden veel werkzoekende leerkrachten tegen om in de stad te solliciteren. Ze zijn vaak bang van het onbekende. Ook de tijdelijkheid van de contracten is niet aantrekkelijk voor jonge leerkrachten”, klinkt het bij VDAB.

Ook bij Antwerpse scholenkoepel CKSA proberen ze leerkrachten uit de rand naar de stad te trekken. “Wij nodigen studenten van de opleidingen in de Kempen persoonlijk uit om naar onze sollicitatiedagen te komen”, zegt personeelsdirecteur Ingrid Dessoy. “Leerkrachten die de stap zetten, worden door ons de eerste jaren van hun loopbaan intensief begeleid. Multiculturaliteit maakt het vak net boeiend.”

STANDPUNT. “Geen wonder dat jonge leerkrachten het niet zien zitten om in de stad les te geven”