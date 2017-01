Vlaanderen kampt met een lerarentekort en in Antwerpen is dat groter dan elders. Nu de griep in het land is, vinden Antwerpse scholen geen interims om de zieke leerkrachten te vervangen. Mensen van buiten de stad bedanken voor een tijdelijke baan in een Antwerpse school omdat ze niet in de file willen staan, maar vooral omdat de multiculturaliteit hen afschrikt.

Daardoor wordt het Antwerpse lerarentekort alleen maar groter. Als Antwerpen niet voldoende gemotiveerde en goed opgeleide leerkrachten kan aantrekken, is dat niet alleen nefast voor het Antwerps onderwijs en de jongeren maar voor de toekomst van de stad in het algemeen.

Het is niet de eerste keer dat dit probleem aan de oppervlakte komt. In de zomer publiceerden we in deze krant al cijfers waaruit bleek dat jonge leerkrachten in de stad sneller afhaken dan in scholen in kleinere gemeenten. Ook dat had te maken met de typische problematiek van de grote steden. Het onderwijs in de steden komt dan ook zelden op een positieve manier in het nieuws.

Geradicaliseerde jongeren, spijbelaars, schoolverlaters, kinderen in armoede... geen wonder dat jonge leerkrachten het niet zien zitten om in de stad les te geven. Bovendien voelen velen zich na hun opleiding helemaal niet opgewassen tegen de problemen van het stedelijk onderwijs. In die opleiding wordt immers nog altijd te weinig aandacht besteed aan de specifieke problematiek. Les geven in een school met leerlingen van meer dan veertig nationaliteiten, met een grote groep kinderen met taalachterstand en kinderen uit kansarme gezinnen is iets heel anders dan voor de klas staan in een dorpsschool waar je bijna alle mama’s en papa’s persoonlijk kent.

Zonder afbreuk te willen doen aan welke vorm van onderwijs dan ook, les geven in de stad vraagt een bijzondere opleiding en vraagt speciale begeleiding. En die is er nu onvoldoende. Het wordt hoog tijd dat we leerkrachten afleveren die gekozen hebben voor lesgeven in de stad en die daarop terdege zijn voorbereid. En het wordt hoog tijd dat leerkrachten die nu fantastisch werk leveren in de stedelijke scholen hun ervaring en hun enthousiasme kunnen delen met jongere collega’s, dat zij rolmodellen kunnen zijn via de lerarenopleiding, de stages en als begeleider in de school. Ook daarvoor moet tijd en geld worden vrijgemaakt.

Een onderwijsopdracht in de stad mag niet langer iets zijn om bang van weg te lopen, maar een uitdaging voor de beste afgestudeerden. Dat zal nu wat moeite kosten, maar op termijn zullen het onderwijs en de stad er wel bij varen.