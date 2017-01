Vijftigtal personen geëvacueerd wegens vermoedelijk gaslek

Niel - In Niel is maandagavond de Kerkstraat en omgeving ontruimd omdat er vermoedelijk sprake is van een gaslek. Dat meldt de lokale politie van de zone Rupel. Een vijftigtal personen werd geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in het gemeentehuis. Netbeheerder Infrax is ter plaatse om het lek op te sporen.

De hulpdiensten werden maandagavond omstreeks 21 uur opgeroepen omdat een inwoner een gasgeur had waargenomen. Metingen wezen uit dat er inderdaad vermoedelijk sprake is van een gaslek. Afhankelijk van hoe snel Infrax het lek vindt, moeten de geëvacueerde gezinnen mogelijk de nacht elders doorbrengen.