Norovirus blijft Sint-Augustinus parten spelen

Wilrijk - Zoals uw krant vorige week al meldde, kampt ook het Sint-Augustinus-ziekenhuis in Wilrijk met een uitbraak van het norovirus, dat braken en diarree veroorzaakt. Het aantal besmettingen nam de voorbije dagen nog toe.

Op twee diensten van de geriatrie werden tijdelijk geen patiënten meer opgenomen. Een 30-tal patiënten was aanvankelijk ziek, maar is intussen genezen. Er zijn nog zeven mensen in isolatie. Als alles normaal verloopt, gaat dinsdag één van de twee geriatrische diensten weer open. Eerder kampten ook het AZ Klina in Brasschaat en het AZ Turnhout met het zeer besmettelijke virus.