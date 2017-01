Obama “fundamenteel oneens” met inreisverbod moslimlanden

Tien dagen na zijn exit uit het Witte Huis heeft de Democraat Barack Obama een einde aan zijn stilzwijgen gemaakt. Indirect bekritiseerde hij zijn Republikeinse opvolger Donald Trump voor het inreisverbod dat die tegen onderdanen van zeven moslimlanden heeft ingesteld.

In een communiqué dat zijn woordvoerder Kevin Lewis verspreidde, laakte de vroegere president “elke discriminatie op basis van geloof of godsdienst”.

Het ligt Obama na aan het hart hoeveel mensen zich bij demonstraties en via sociale media hebben geëngageerd voor politieke waarden, democratie en bescherming van de grondwet, luidde het.

In de VS is het de gewoonte dat presidenten na afscheid van hun ambt afzien van het becommentariëren van het reilen en zeilen van het Witte Huis. Op zijn afscheidspersconferentie had Obama dan ook gezegd zich niet te zullen inmengen in het beleid van Trump, tenzij hij fundamentele waarden van de Amerikaanse democratie ziet geraakt worden.